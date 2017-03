Virgin Tonic : Longévité d'un couple ? On a trouvé la solution !

Tous les jours, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous révèlent de nombreuses informations sur le quotidien et notamment, sur les relations amoureuses. Si il n'existe pas vraiment de secret universel pour la réussite d'un couple, il existe cependant de nombreux façons de la favoriser. Il y a quelques semaines, on apprenait que boire en couple vous rendrait plus heureux. Aujourd'hui, on vous révèle l'un des traits de caractère qui favoriserait la longévité d'un couple !

Sachez que pour que votre couple marche, le secret est l'égoïsme ! Non, ce n'est pas une blague. Il faut au sein de votre couple, savoir être égoïste. On vous explique pourquoi. Les chercheurs qui ont mené cette étude affirment que le fait d’effectuer des tâches contraignantes augmente les sentiments négatifs envers votre partenaire et peut accélérer la rupture d'un couple. Si le vrai secret d'un couple qui dure est la communication, sachez donc qu'étant un peu égoïste et en pensant à soi d’abord, vous favoriserez le bien être de votre couple en évitant stress, disputes et tensions en tout genre, qui peuvent précipiter la fin d'une relation !