Virgin Tonic : Loft Story fête son anniversaire, 3 choses à savoir sur la télé-réalité culte !

Ca ne nous rajeunit pas mais aujourd'hui, le Loft Story fête son anniversaire ! On se souvient du programme culte d'M6, de son générique et de ses candidats (Loana et Steevy Boulay en tête). Pour marquer le coup, voici trois choses à savoir sur l'émission présentée par Benjamin Castaldi !

On a tendance à dire (ou à penser) que Loft Story est la première émission d'enfermement diffusée. Et... c'est presque vrai. En fait, Loft Story est la première émission d'enfermement à avoir un tel impact MAIS ce n'était pas la première. Avant, il y a eu Aventures sur le Net (diffusée à partir du 8 janvier 2001 sur TF6).

Le générique de l"émission n'est autre que Disconnection (My Only Love) par Danny Boyle.

En plus de Loana, on parle encore de Steevy Boulay (qui s'épanouit au théâtre, sachez-le) mais les gagnants de la prémière saison n'étaient autres que Loana Petrucciani et Christophe Mercy.

Alors, vous vous sentez vieux ? Oui, nous aussi. Enfin, un peu.