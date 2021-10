Virgin Tonic : Litho Positive par Caroline Smile, le guide ludique pour briller comme une paillette !

Difficile de passer au travers de la lithothérapie : ces dernières années, les cristaux se sont lentement (mais sûrement) imposés dans notre quotidien. Et si, justement, vous ne savez pas comment vous y prendre, pas de panique : Carole Smile signe l'excellent Litho Positive - un livre ludique qui vous apprendre à vous y retrouver au milieu des 40 cristaux qui vous sont proposés : caractéristiques, rechargement, utilisation côté vie pro, familiale, amoureuse et amicale... rien n'est oublié.

Litho Positive

Et ce n 'est pas tout ! Près de 14 rituels vous sont proposés. L'idée ? "Briller comme une paillette et rebooster votre énergie". Et pour commencer, rien de tel que de trouver vos pierres fétiches selon votre signe.

Pour vous procurer cette petite merveille, rendez-vous juste ICI ! Et pour plus d'infos, foncez sur le compte Insta Let's Play On The Moon !