Virgin Tonic : Lidl, Auchan, Intermarché... Quels sont les supermarchés préférés des Français ?

Ce lundi 1er février, histoire de bien commencer la semaine, on vous livre une petite information sur les supermarchés. Devenus de véritables lieux de culte depuis le début du confinement, les supermarchés ont tout de même subi une baisse de fréquentation de 5%. En revanche, les drive et les livraisons ont explosé. Au total, les ventes des supermarchés ont donc bondi de 8%. Une véritable aubaine pour ces commerçants qui demeurent, quasiment les seuls, à pouvoir se réjouir de cette période morose. Et justement, parmi toutes les enseignes, il semblerait que les Français aient fait leur choix. Voici la liste des enseignes préférées des Français.

1 / Leclerc

2 / Carrefour

3 / Intermarché

4 / Super U

5 / Auchan

6 / Lidl

Un sondage réalisé par Dunnhumby, spécialiste de la donnée scientifique, auprès de 4 000 consommateurs via un formulaire de 50 questions portant sur 21 enseignes au total.