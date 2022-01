Virgin Tonic : Libérée Délivrée est (enfin) détrônée par cette chanson de Encanto : La Fantastique Famille Madrigal

"Libérééééééée, délivrééééééée" - vous connaissez forcément cette chanson et ce, que vous ayez va La Reine des Neiges ou non. Si la performance du titre avait pu impressionner lors de sa sortie en 2013, les studios Disney viennent de publier LA chanson qui a fini par détrôner l'hymne chanté par Elsa et ce, grâce au film d'animation Encanto. Si vous l'avez vu, alors vous savez que la chanson « We Don’t Talk About Bruno » bat des records - au point de surpasser Libérée, Délivrée.

En tête sur les plateformes

"La chanson est parmi les plus écoutées sur Spotify, Apple Music et iTunes aux États-Unis, et a atteint la tête du classement mondial des vidéos musicales YouTube", annonce ainsi Ouest-France. Au total, le titre cumule 29 millions de flux et 8 000 téléchargements - de quoi clairement prendre la tête des classements, au point même de dépasser Angèle. Tenez-vous bien, selon Variety, l’album issu du film s'est emparé de la première place du Billboard-200. Un joli score pour un film sorti il y a quelques semaines seulement.

Et ce n'est pas tout : Tik Tok s'est emparé du phénomène tandis que le film compte d'ores et déjà près de 2,5 millions d'entrées en France. Bref, si vous n'avez toujours pas vu Encanto, vous savez ce qu'il vous reste à faire !