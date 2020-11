Virgin Tonic : Les ventes de fromage et d'appareils à raclette ont explosé depuis le confinement

Qui l'aurait cru ? Alors que la deuxième vague du coronavirus bat actuellement son plein en France, un étrange phénomène a été remarqué au niveau de la consommation alimentaire et d'électroménager. En effet, si l'on en croit les propos d'Europe 1, il semblerait que les ventes de fromage et d'appareils à raclette aient littéralement explosé ces dernières semaines. Mais pas n'importe lesquels. En effet, comme le précisent Manu Payet et l'équipe du Virgin Tonic, ce sont les appareils pour deux personnes qui ont rencontré un grand succès auprès du public. Logique puisque le confinement empêche la population de recevoir des invités...

"On vend environ trois fois plus que l'année dernière. Nos producteurs nous disent qu'ils ont eux aussi des volumes de commandes qui explosent. Avec une petite inquiétude, modérée pour l'instant, sur leur capacité à subvenir aux besoins de tout le monde" explique Damien Richardot, le patron d'un restaurant-fromagerie à Paris, au micro de la radio.

Une période de faste tout à fait extraordinaire pour les producteurs qui ont donc constaté une croissance de plus de 300% dans les ventes de leurs produits. Et c'est tant mieux. Un plat riche en calories qui rappelle de bons souvenirs et qui nous met un peu de baume au coeur. Attention toutefois, il est toujours interdit de le partager avec les proches qui ne vivent pas dans le même lieu de confinement que vous... Du moins, pour le moment !