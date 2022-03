Virgin Tonic : Les ventes de chewing-gum sont en chute libre mais, pourquoi ?

Vous ne le savez peut-être pas mais, en 2021, le chewing-gum a célébré ses 130 ans. Or, depuis dix ans, la vente de cette friandise s'est effondrée... mais, pourquoi ?

"Selon l’institut Nielsen, les ventes du chewing-gum, qui fête ses 130 ans cette année, ont baissé de 20 % en France en 2020, année marquée par la crise sanitaire", explique ainsi Actu.fr. Mais, qu'est-ce qui provoque cette chute ? Bien que la crise sanitaire n'y soit pas étrangère, il faut savoir que, depuis dix ans, les chewing-gums sont délaissés... au profit de nos téléphones.

La vente de chewing-gums chute

Le chewing-gum, achat impulsif

Lorsque nous faisons la queue dans les supermarchés, nous avons pris l'habitude de passer le temps en ayant le nez plongé dans notre téléphone. Résultat, nous ne faisons pas (ou plus) attentions aux stands proposés... "Le chewing-gum est un produit d’impulsion, il ne figure pas sur la liste de course", précise le média. Autrement dit, lorsqu'on ne les voit pas, on n'y pense pas !

Retrouvez le Virgin Tonic en podcast juste ICI !