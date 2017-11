Virgin Tonic : Les végétariens sont en moins bonne santé que les mangeurs de viande

Toute l'équipe du Virgin Tonic est en forme ce matin ! Depuis 7h et cela jusqu'à 10h, Camille Combal, Clément, Ginger, Mélanie et Nico du Bureau vous réveillent avec des news insolites, des loyers payés et de la bonne humeur ! Alors qu'on vient d'apprendre qu'un cinéma à Londres organise un marathon Game Of Thrones de 63 heures, on vient de découvrir une info étonnante. Sachez que les végétariens ont davantage tendance à se sentir en petite forme, par rapport aux carnivores. Selon une étude menée par l’université de Graz (en Autriche) et rapportée par The Guardian, les végétariens sont plus nombreux à avoir l’impression d’être en mauvaise santé.

"Les végétariens ont indiqué qu’ils avaient une moins bonne “santé subjective”, qu'ils souffraient d'effets secondaires et d'allergies, et qu'ils comptaient des cas de cancer et de maladies mentales", constate la directrice de la recherche Nathalie Burkert. Cependant, elle insiste sur le fait que des recherches plus approfondies devraient être menées : "On ne peut pas dire quelle est la cause et quel est l’effet, nous n’avons pas regardé si les végétariens ont choisi ce régime parce qu’ils avaient une moins bonne qualité de vie, ou si le fait d’être végétarien est la cause de cette mauvaise qualité de vie." Malgré cela, beaucoup d’études montrent au contraire les bienfaits du régime végétarien.