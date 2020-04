Ce confinement, loin d'être évident pour une majorité de français aura au moins eu un effet positif sur notre consommation : Nous mangerons “maison” et “local”, puisqu'à partir de maintenant, les supermarchés proposeront seulement ce type de produits à la vente… des fruits et des légumes français et à des prix accessibles !

Tous les hyper et les supermarchés sont concernés. C’est aussi une façon de soutenir nos agriculteurs et nos producteurs qui peinent à travailler en ce moment. Tous les produits livrés non français vont bientôt arriver à écoulement et les hypermarchés ne seront pas ré-approvisionnés. Place au local ! Et ça fait du bien.