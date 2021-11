Virgin Tonic : Les Spice Girls vont-elles faire leur grand retour en 2023 avec Victoria Beckham ?

Devenues de véritables stars planétaires, Posh, Ginger, Sporty, Baby et Scary Spice continuent, encore aujourd'hui, de faire rêver des millions de fans à travers le monde ! La preuve, en 2019, quatre d'entre elles (sans Victoria Beckham) se lançaient dans une énorme tournée des stades au Royaume-Uni. Un spectacle qui s'est joué à guichets fermés et a réuni pas moins de 700 000 fans dans le pays. Pas de quoi déstabiliser les quatre artistes qui pourraient enchaîner dans les mois qui viennent avec une nouvelle tournée mondiale… aux côtés de Victoria Beckham !

Non, vous ne rêvez pas, comme le précise Ginger (de Virgin Radio), cette réunion pourrait intervenir d'ici un à deux ans et débuter en Australie. Une source proche du Sun affirme que d'ailleurs que "Les quatre filles discutent d'une tournée mondiale depuis un certain temps, et cette réunion – très confidentielle – a été inscrite dans leur agenda afin qu'elles puissent régler les derniers détails". Alors que le Girls Band célèbre ses 25 ans de carrière ce mois de novembre 2021, il semblerait que les quatre membres actifs du groupe tentent de convaincre Victoria Beckham, qui embrase désormais une carrière dans la mode. Aucune information n'a été confirmée sur l'éventuelle présence de celle qui affirmait il y a quelques années préférer se concentrer sur "sa famille et son entreprise".