Virgin Tonic : Les Spice Girls font leur grand retour en 2018... avec Victoria Beckham !

Après avoir appris que le sms fête ses 25 ans, une grande nouvelle vient d'illuminer notre journée ! "Yo, I'll tell you what I want, what I really really want", tout le monde connait cette chanson culte chantée par les dites filles épicés (lol). Alors que tout semblait aller à l'encontre d'une reformation du groupe, Baby Spice, Posh Spice, Sporty Spice, Scary Spice et Ginger Spice seront de retour en 2018 ! C'est le magazine anglais The Sun qui a annoncé la grande nouvelle !

Les Spice Girls seront de retour en 2018 avec un nouvel album et une réunion exclusive à la télévision ! Selon cette même source : "Les cinq filles ont calé des discussions secrètes cet été et enfin, elles sont d'accord pour une réunion en 2018 (...) Convaincre Victoria a demandé beaucoup d'efforts, elle a toujours été la plus retissante à l'idée d'une réunion." La dernière fois qu'elles ont performé ensemble, c'était en 2012 aux JO de Londres. On en connait une (Adele) qui va être très, très heureuse ! Et vous ?