Virgin Tonic : Les Spice Girls de retour pour une occasion bien spéciale !

Après avoir parlé du Top 3 de ces choses que les hommes rêveraient de faire si ils étaient des femmes, ou encore de la hausse du prix du coût des cigarettes au 1 er mars, on vous parle d'un retour grandement attendu par les fans des Spice Girls ! Le come-back s'annonce bien réel et pourrait avoir comme date de retour une occasion bien spéciale : le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle ! Alors que les fans peinent à se remettre de la photo du groupe postée par Victoria Beckham sur les réseaux sociaux, il semblerait que les Spice Girls pourraient faire une performance à l'occasion du mariage princier !

Cela faisait un moment que la rumeur courrait affirmant que l'un des groupes les plus emblématiques des années 90 pourrait se reformer. Et concernant leur retour, c'est une source proche du groupe qui a révélé au journal The Sun : "Geri (Halliwell) a suggéré le mariage royal comme une opportunité fantastique pour se reformer et qu'elles devraient proposer de chanter pendant la réception". Quand on sait que Meghan Markle serait une grande fan du groupe, on se dit que cela pourrait fortement se réaliser !