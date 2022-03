Virgin Tonic : Les Simpson, The Weeknd va doubler un personnage dans la série culte

Brace yourselves, comme diraient nos voisins américains : le 20 mars prochain, The Weeknd fera ses premiers pas au sein de la série culte en doublant un personnage spécialement imaginé pour lui.

Celui qui a publié l'excellent album Dawn FM (produit par Quincy Jones et narré par Jim Carrey) compte bien faire de cette année l'une des plus belles de sa carrière. Pour cela, il s'offre un doublage dans l'une des séries plus cultes des Etats-Unis - notez d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que l'artiste se prête au jeu du doublage : il avait notamment prêté sa voix à l'un des personnages de American Dad!.

Ainsi, dans Les Simpson, The Weeknd doublera le personnage de Orion Hughes - qui apparaîtra dans l’épisode "Bart the Cool Kid" (saison 33).

