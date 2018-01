Virgin Tonic : Les secrets de l'adolescence, Facebook, Twitter... Voici les news pour briller à la machine à café

Après avoir découvert une étude qui affirme que la cigarette électronique pourrait augmenter le risque de cancers et de maladies cardiaques, Camille Combal nous dévoile une série d'informations en tout genre pour briller à la machine à café ! En effet, pour éviter les blancs et habiller vos conversations, ces news vont en apprendre à vos collègues, et votre culture général en sera tout aussi nourrie ! Alors préparez-vous, car ce matin on parle d'adolescence, de scooter, de Facebook, de Twitter, entre autres ! Voici les news pour briller à la machine à café !

Selon les scientifiques, l'adolescence commencerait en réalité à 10 ans, et finirait à... 24 ans pour les garçons !

Depuis des décennies, la légende affirme que la muraille de Chine serait visible depuis la Lune. Et bien sachez que tout cela est totalement faux !

Le nom de cette enseigne de grande distribution vient d'un quartier de Roubaix, s'appelant Hauts-Champs. C'est dans ce quartier, en 1961, qu'est né le premier magasin Auchan, créé par Gérard Mulliez dans une ancienne usine désaffectée.

Le puzzle a été inventé en 1760, sur des cartes de géographie. Elles étaient découpées dans le but de faire apprendre la géographie en reconstituant le "puzzle".

En Chine, l'utilisation de Facebook et de Twitter est interdite. Par contre, monter à 5 sur scooter ne l'est pas.