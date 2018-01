Virgin Tonic : Les sandwichs pollueraient autant que les voitures !

Alors qu'on apprenait récemment qu'il ne faut jamais manger et conduire en même temps, on vous dévoile une info qui risque de ne pas vous plaire. En tout cas, elle n'a pas plu au aux chercheurs de l'université de Manchester, qui a fait un lien entre les sandwichs et leurs impacts sur l’environnement. Ils ont dévoilé ce jeudi que la consommation annuelle de sandwichs au Royaume-Uni a les mêmes effets néfastes pour la planète que l’utilisation de plus de huit millions de voitures par an.

New research from @OfficialUoM indicates the carbon footprint of your sandwich could be having a major impact on the environment.

Find out more below!https://t.co/TA3jTxxGBF

— Uni of Manchester (@OfficialUoM) 26 janvier 2018

La consommation annuelle du casse-croûte serait bel et bien néfaste pour l'environnement et serait même responsable de l’émission de près de 10 tonnes de CO2, ce qui équivaut à l’utilisation de 8,6 millions de voitures. Chez nos voisins d’outre-Manche, cette consommation annuelle s’élève à 11,5 milliards de sandwichs et la couche d’ozone en prend un coup. Évidemment, ce n'est pas le fait de manger un sandwich qui pollue mais sa production, son emballage, son transport ainsi que sa conservation.