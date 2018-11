Virgin Tonic : Les policiers lui débloque une vertèbre, il leur offre des chocolats !

Non, vous ne rêvez pas : le 7 novembre dernier à Rouen, un homme s'est présenté au commissariat, prêt à offrir des chocolats aux policiers. Alors on vous arrête tout de suite, il n'était pas question des étrennes de fin d'année. En fait, l'homme en question avait été arrêté un mois plus tôt et cette arrestation a permis de débloquer la vertèbre qui lui faisait un mal de chien.

[REMERCIEMENTS] Un mis en cause remercie @PoliceNat76 avec des rochers @FerreroFR : son interpellation sans violences a permis de débloquer une de ses vertèbres cervicales pour laquelle il souffrait depuis 6 mois???? pic.twitter.com/svp4SsKBFk — Police nationale 76 (@PoliceNat76) 8 novembre 2018

Arrêté le 14 octobre, l'homme s'est présnté (heureux) à sa convocation du 7 novembre. Tenez-vous bien, il avait carrément une boîte de chocolat. Pourquoi ? « Pour remercier les policiers de lui avoir débloqué une vertèbre qui lui faisait mal depuis six mois », a t-il expliqué. "Tant que c’est humoristique… On ne peut que se réjouir de ce genre de commentaires. Vous savez, un client satisfait c’est un client qui revient ! On verra si ça les amuse toujours autant la prochaine fois…", ont commenté les policiers sur Twitter...!