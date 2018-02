Virgin Tonic : Les pires surnoms de couple ! 

Etre en couple demande parfois énormément de compromis. Et il arrive que ces fameux compromis, on les fasse en prenant sur nous lorsque notre moitié nous trouve un surnom ridicule. Parce oui, certains sont souvent ridicules et insupportables (il faut l'admettre). On a signé pour sortir la poubelle, pour mettre ses fringues dans le panier à linge sale et, à la limite, pour les soirées foot (ou Grey's Anatomy). Mais pas pour se faire ridiculiser en public...!

"Bébé" - réponse : "Je ne suis PAS ton bébé" .

"Chouchou" - ça sonne bien dans Un Gars, Une fille . C'est tout.

"Ma couille" (oui, oui) - ben tiens. Pourquoi pas "mon utérus" tant qu'on y est ?

"Namoureux/se" - plus niais, tu meurs.

"Susucre" - Non, ton mec/ ta meuf ne te rapportera aucune balle, sache-le.

"Ma mie" - Véto. Direct.

"Mon lapin" - on allait blaguer avec "ma carotte" dans Moi Aimer Toi (de Vianney) mais on est clairement partis trop loin.

Pitié. Quel que soit le surnom que vous choisirez, soyez sympa : pensez à elle/lui. C'est comme ces prénoms WTF d'enfants de stars. Ces enfants n'ont rien demandé et votre meuf/mec non plus.