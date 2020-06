Virgin Tonic : Les personnes aux yeux marrons inspireraient plus confiance

Que les personnes qui ont toujours été déçues de ne pas avoir les yeux bleus ou verts se rassurent, les yeux marrons ne sont pas en reste ! Selon une étude tchèque publiée sur Plos One, ils inspireraient plus confiance que les autres... Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques de l'Université Charles de Prague ont photographié 40 hommes et 40 femmes de 19 à 26 ans, aux yeux bleus ou marrons. Ces portraits centrés sur les yeux ont ensuite été montrés à 238 participants afin de voir quelle couleur inspirait le plus confiance ! Résultat, les yeux marrons gagnent haut la main... Surtout chez les hommes.

Les yeux marrons inspirent plus confiance

Et ce n'est pas tout ! Les traits de visage plus larges auraient aussi plus de succès que les traits fins. Une constatation qui a poussé les chercheurs à retoucher les photos par ordinateur. Les personnes aux yeux marrons ont vu leurs pupilles devenir bleues et vice versa. Les nouveaux résultats ont confirmé ce que pensaient les scientifiques : les yeux marrons sont jugés plus rassurants et sont souvent associés à des traits de visage plus larges et des sourcils épais