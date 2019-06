Virgin Tonic : Les pères qui gèrent les tâches ménagères auront des filles plus ambitieuses

Visiblement, l'avenir de nos enfants se joueraient dès la crèche - du moins, en matière d'éducation et de scolarité. Mais selon une étude américaine, les pères qui participent aux tâches ménagères permettraient à leurs filles d'avoir plus d'ambition : pour en arriver là, Alyssa Croft a ainsi interrogé 326 enfants, âgés de 7 à 13 ans - avec au moins l'un de leurs parents. Au programme, plusieurs sujets : les convictions concernant le "rôle des genres", le travail et les tâchent domestiques, les différents stéréotypes,... "L’objectif d’Alyssa Croft et de son équipe, c’était donc d’examiner les croyances, attitudes et comportements des parents à l’égard des rôles de genres et de la répartition des tâches domestiques, et d’observer l’impact potentiel des croyances, attitudes et comportements sur les aspirations des enfants", précise le média Mademoizelle.

Ce qui ressort donc de cette étude, c'est que la répartition des taches ménagètes jouerait un rôle essentiel dans l'ambition d'une jeune fille. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en voyant leur père participier, les jeunes filles s'autoriseraient des carrières moins traditionnelles et donc, plus ambitieuses. Messieurs, vous savez ce qui vous restent à faire !