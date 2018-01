Virgin Tonic : Les passagers de ce vol ont pu remonter le temps (ou presque !)

Si vous êtes du genre à voyager, alors vous savez que parfois, le décalage horaire joue en notre faveur. Et c'est justement ce qu'il s'est passé pour ces passagers du vol HA446 d'Hawaiian Airlines. Croyez-le ou non, ils ont pris l'avion en Nouvelle-Zélande en 2018... pour mieux atterrir à Hawaï en 2017 !

Time travel is possible!

Flight #HA446 just took off from New Zealand in 2018 and will land in Hawaii back in 2017! pic.twitter.com/3KsCEniCOL

— Flightradar24 (@flightradar24) 31 décembre 2017

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 23 heures de décalage entre les deux pays. Ajoutez à cela les dix minutes de retard du vol en partance de la Nouvelle-Zélande et vous obtenez la possibilité de fêter la nouvelle année deux fois (avec, en prime, l'impression de jouer dans Retour Vers Le Futur). Ainsi, l'avion à décoller le 1er janvier 2018 à 00h15 pour mieux arriver à Hawaï le 31 décembre à 10h16. Alors évidemment, sur Twitter, les passagers se sont lâchés !

Si jamais vous voulez vivre ça ne serait-ce qu'une fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire l'an prochain !