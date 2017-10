Virgin Tonic : Les parents privilégieraient les enfants du même sexe qu’eux !

Alors qu'on apprenait il y a quelques minutes qu'il ne fallait surtout pas faire sauter le repas du petit-déjeuner, on continue de vous donner des news insolites sur la famille, et notamment sur les préférences des parents ! Si vous êtes parents, vous saurez qu'il est important de ne pas établir une différence de traitement selon les enfants. Mais sachez que selon une étude, les parents privilégieraient d'office les enfants du même sexe ! Privilégier un enfant du même sexe signifie ainsi de rendre plus facile (ou de traiter de façon plus douce) le quotidien de votre fille, si vous êtes une femme, ou de votre fils si vous êtres un homme !

L'École de commerce Rutgers, située dans l'État américain du New Jersey a démontré ce fait. Les mères accordent ainsi plus de choses à leur fille et les pères à leur fil. Le phénomène serait lié à un facteur bien précis : l'argent. Le même constat a été démontré en ce qui concerne la répartition de l'héritage. L'étude affiche le fait que des résultats similaires pourraient être observées dans le domaine professionnel : "Si une femme est en charge de donner des promotions, les employées risquent d'en bénéficier davantage. L'inverse est vrai si ce sont les hommes qui prennent ces décisions."