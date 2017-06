Virgin Tonic : Les métiers qui rendent les français heureux sont ...

La vie professionnelle, le bureau tous les jours, les collègues... tout ça c'est important. Bien choisir son métier est crucial pour son avenir et son épanouissement. Si on a déjà les news pour briller à la machine à café, on a également la liste des métiers qui rendent les français les plus heureux. En effet, le réseau Happy At Work a publié leur classement annuel des dix métiers qui rendent les français heureux. L'étude a été menée sur 120 000 employés en prenant en compte les conditions qui sont nécessaires à l'épanouissement au travail.

Quels sont les métier qui rendent les français heureux ?

1 - Mathématicien

2 - Architecte

3 - Charg(é)e de communication

4 - Chef de groupe Marketing

5 - Chargé(e) de ressources humaines

6 - Business Developer

7 - Personnel de service à la personne

8 - Technicien sécurité hygiène environnement8 - (ex aequo) Chef de chantier

9 - Chimiste

10 - Juriste

A travers cette étude, Happy At Work a découvert que 67 % des salariés qui travaillant dans une petite ou moyenne entreprise se disent heureux dans leur job contre 56 % pour ceux qui travaillent dans une plus grosse société (à partir de 200 employés). Etre mathématicien, architecte ou chargé de communication nous rendrait donc plus heureux. Pourquoi ces métiers en particulier ? Selon l'étude, le salaire serait l'un des facteurs qui contribue au bonheur des salariés. En effet, une hausse de salaire procurerait autant de plaisir qu'un orgasme ! Vous savez dans quels domaines vous devez vous reconvertir désormais ...