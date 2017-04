L'infidélité est malheureusement partout, au point que parfois, on peut démasquer son conjoint grâce à sa cliente Uber... D'ailleurs, sachez qu'il y a des métiers où le nombre de personnes infidèles est plus élevé que d'autres... si votre petit(e) ami(e) travaille dans la finance, on ne peut que vous dire de vous méfier... en effet, ce corps de métier se situe à la première marche du podium de ceux où l'ont trouve le plus de personnes infidèles . Pour en arriver à cette conclusion, près de 5000 femmes ont été interrogées (toutes trompent ou ont déjà trompé leur conjoint). Tout de suite, voici le Top 3 relayé par le Bonbon.

1. La finance

2. L'aviation

3. La santé (médecins, infirmières...)

Suivent de très près les métiers relatifs au commerce, au sport ou à l'art. Vous voilà donc prévenus ! Au prochain date, n'oubliez pas de vous renseigner sur le métier de votre nouvelle conquête !