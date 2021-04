Virgin Tonic : Les messages (pas toujours agréables) de Claude François

Si vous écoutez le Virgin Tonic chaque matin, alors vous savez que Nico aime ronchonner un peu. Et justement, aujourd'hui, on se penche sur un râleur qui, inévitablement, explose tous les scores. Vous vous en doutez, il s'agit de Claude François. Talentueux et perfectionniste, Claude François est une légende. Mais une fois le rideau tombé, c'était une tout autre histoire - la preuve avec quelques notes laissées par l'artiste.

Pas toujours tendre, l'artiste ne mâchait pas ses mots. Notre préférée ? Celle envoyée à Gérard qui, on le suppose, était son chauffeur : "J'aimerais que tu cesses de dérégler le siège chauffeur de ma voiture", lit-on. On vous laisse découvrir ces petits mots... un bonheur.