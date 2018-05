Virgin Tonic : Les mères de 4 enfants seraient moins stressées, c'est prouvé !

Souvent, les gens ont tendance à croire que les mamans de familles nombreuses sont les plus anxieuses - on imaginait d'ailleurs pas le stress de cette maman de 14 garçons. Mais sachez que selon un sondage réalisé par Today sur près de 700 mères américaines, les mères de trois enfants seraient plus stressées que les mères de un ou deux enfants - logique, vous nous direz. Mais apparemment, les mères de quatre enfants, elles, seraient moins stressées !

Mais alors, pourquoi ? Tout simplement parce que l'entraide familiale jouerait un rôle essentiel : la psychothérapeute Kelley Kitley a ainsi expliqué au média Motherly que dans les familles nombreuses, les aînés ont tendance à aider leur parent à s'occuper des plus jeunes. "Les enfants s'aident entre eux, s'amusent et se soutiennent mutuellement. Et de nos jours, ce sont des qualités indispensables pour le bien de notre société", précise t-elle. Alors si jamais vous hésitez encore à fonder une famille nombreuse, voilà de quoi vous convaincre !