Virgin Tonic : Les Kids United se séparent, un nouveau groupe se forme !

Le temps passe et les enfants grandissent. Et les Kids United ne font pas exception à la règle : trois des membres du groupe vont s'en aller, laissant leur place à de nouveaux jeunes chanteurs. Erza, Esteban et Gabriel ne feront donc plus partie des Kids United mais avant de définitivement se retirer, ils ont pris le temps de revenir sur cette aventure incroyable ! « C’était une expérience inoubliable. On a pu voyager un peu partout dans le monde pour faire des actions pour l’Unicef. On a fait plein de concerts, des émissions, c’était vraiment incroyable », raconte Erza dans une vidéo publiée par le groupe sur Twitter.

Pendant qu'Erza va se concentrer sur ses études, Esteban devrait nous préparer "des chansons espagnoles" avec son cousin Diego. Enfin, Gabriel va se consacrer à ses projets personnels. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la fin du groupe ! La jeune Gloria sera bientôt rejointe par Ilyana, Dylan, Valentina et Nathan. Alors, soyez prêts !