Chaque matin, grâce à Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic, les news pleuvent pour notre plus grand plaisir. Si l'on apprenait hier par exemple que dormir nu était bon pour la santé, c'est une toute autre info qui vient de tomber. Les fans de George Clooney seront ravis d'apprendre que l'acteur et sa dulcinée Amal, avocate sublime avec qui l'artiste partage sa vie depuis des années, sont enfin parents ! L'acteur, désormais papa, a écrit avec beaucoup d'humour : "Ce matin, Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leurs vies. Ella, Alexander et Amal sont en bonne santé, heureux et vont bien. George a été placé sous sédatifs et devrait se remettre dans quelques jours."

Virgin Tonic : Les jumeaux de George et Amal Clooney sont là !

À 56 ans, l'acteur est donc enfin papa de deux faux jumeaux, Alexander et Ella. Afin de préparer l'arrivée de leurs enfants, le couple star s'était établi au Royaume-Uni il y a quelques mois. Pour ne rien rater de cet heureux évènement, George Cloo­ney avait de son côté repoussé toutes ses obli­ga­tions pour ne rien rater de l’évé­ne­ment. On leur souhaite beaucoup de bonheur !