A moins de vivre dans une grotte, vous savez que Beyoncé a accouché ! Ses jumeaux sont nés et le monde entier à les yeux braqués sur eux. Cependant, la chanteuse va devoir faire preuve de patience avant de pouvoir sortir de la maternité. Selon TMZ, la chanteuse aurait accouché à Los Angles mais avant de pouvoir rentrer chez elle, Beyoncé doit passer encore quelques temps à l'hôpital en raison d'un "problème mineur" chez ses jumeaux. On vous arrête tout de suite, il n'y a rien de grave. Mais par précaution, les médecins ont préféré les garder en observation.

Pour l'heure, on ne connait pas les prénoms des jumeaux Carter et on connait encore moins la date de leur sortie de la maternité. Tout ce que l'on sait, c'est que les médecins n'étaient pas convaincus à l'idée de les laisser sortir aussi rapidement (rappelons que -toujours selon TMZ- la chanteuse aurait accouché lundi dernier). On souhaite évidemment tout le bonheur du monde au couple le plus glamour d'Hollywood et on se réjouit de la nouvelle ! Et pour le fun, on vous remet la parodie de la photo que Beyoncé avait posté sur Instagram pour annoncer sa grossesse.