Virgin Tonic : Les huitres et les voisins dans les news pour briller à la machines à café !

Si vous ne savez plus quoi raconter à vos collègues à la pause, le Virgin Tonic a les news qui vont faire briller à la machine à café. Et au programme ce matin, il y a les huîtres et les voisins. Alors prenez des notes !

Les grecs et les huîtres.

Saviez-vous qu'à l'époque de la Grèce Antique, les Grecs votaient grâce à des huîtres ? Ces dernières faisaient office de bulletins de vote !

Bon à savoir

Sachez qu'une maison contient pas moins de 100 espèces d'insectes. Oui, on est ravi de l'apprendre.

Les français et les voisins

12% des français ont déjà espionné leurs voisins au moins une fois par semaine. Priez pour que les vôtres n'en fassent pas partie...!

Normalement, avec tout ça, vous aurez de quoi discutez autour d'un café !