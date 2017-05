Virgin Tonic : Les hommes veulent des enfants avant les femmes !

Après avoir vu la vidéo de ce papa qui a LA technique pour faire dormir son bébé, la news qui va suivre ne peut être que plus mignonne. C’est désormais un fait : en Angleterre, une étude précise menée par vouchercloud indique que les hommes souhaiteraient fonder une famille à l’âge de 29 ans tandis que les femmes estiment que 31 ans serait l’âge idéal pour avoir un premier enfant. A la question "Avez-vous toujours voulu des enfants ?", 88% des hommes ont répondu "oui" contre 79 % des femmes ! Puis, lorsque les chercheurs ont interrogé ce panel sur le meilleur âge pour devenir père, les hommes ont répondu 29 ans contre 30 ans du côté des femmes.

Lorsque les hommes ont été interrogés sur l’âge idéal pour être mère, ils ont répondu 25 ans tandis que de leurs côtés, les femmes ont elles, répondu 31 ans ! Les hommes ont affirmé qu'ils préfèreraient avoir des enfants et donc devenir parent avant 35 ans, quant aux femmes, elles se voient bien en avoir jusqu'à 41 ans. Si tous ces chiffres affichent un écart considérable, les deux sexes sont d’accord sur un point : le nombre idéal d’enfants, égal à deux ! D'après un porte-parole de VoucherCloud, "la vision de la paternité et de la maternité ont beaucoup évoluées ces deux-trois dernières décennies." D’après lui, les papas stars comme David Beckham et Brad Pitt qui s’assument, auraient décomplexé et libéré l'envie des hommes de devenir pères. Qu’en pensez-vous ?