Virgin Tonic : Les hommes tombent plus vite amoureux mais...

Au bout de combien de temps peut-on parler de relation sérieuse ? C'est une question que tout le monde se pose. Or, il n'y a pas que cette interrogation qui nous trotte dans le crâne lorsque l'on est en couple. On se demande qui de l'homme ou de la femme tombe plus vite amoureux, par exemple. Eh bien sachez que selon une étude commandée par le site américain Vouchercloud, les hommes tomberaient amoureux au bout de trois mois. Chez les femmes, ce serait au bout de cinq.

Alors certes, les hommes tombent plus vite amoureux. MAIS, ils ne l'avouent pas en premier. Les hommes auraient tendance à dire "je t'aime" au bout de six mois, contre neuf chez les femmes. Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont interrogés 2000 hommes et femmes en couple depuis un an. Evidemment, ce n'est qu'une moyenne ! Si votre conjoint ne vous dit pas les mots magiques au bout six mois précisément, cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas ! Mais c'est toujours sympa d'avoir une estimation.