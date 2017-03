Virgin Tonic : Les hommes sont meilleurs que les femmes lorsqu'ils...

Un peu plus tôt dans la matinée, on découvrait quel était le secret de la longévité d'un couple. Ce qui est sûr, c'est que la news qui va suivre pourrait causer quelques tensions dans les couples les plus compétiteurs ! Mesdemoiselles, on a trouvé un domaine dans lequel les hommes sont meilleurs. Sachez tout d'abord qu'un chiffre détermine une moyenne et qu'il ne représente pas la vérité absolue, mais aujourd'hui, vous allez voir que les hommes ont quelques minutes d'avance sur une tâche bien particulière... Selon une étude très sérieuse, les hommes sont meilleurs que les femmes pour monter des meubles Ikea. De votre côté, vous mettez en moyenne 22 minutes 48 secondes pour monter un meuble, tandis que les femmes mettent plus de 23 minutes !

La directrice d'Ikea avait déclaré en 2008 : "Les femmes trient d’abord toutes les pièces de manière ordonnée. Les hommes les jettent dans une pile et en perdent toujours." Des chercheurs en psychologie de l’Université Arctique de Norvège se sont donc penchés plus sérieusement sur la question et ont demandé à quarante hommes et quarante femmes de monter le chariot de cuisine Udden sous la supervision d’un chercheur. Les conclusions publiées dans la revue Applied Cognitive Psychology ont montré que le cliché sexiste correspond plutôt à la réalité, malgré une différence d’efficacité minime !