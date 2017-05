Une info venant de "In Your Face : The New Science of Human Attraction" quelque peu flippante ! Les hommes, jugés par mesdames en fonction de leur voiture, seraient en effet attirés par les femmes aux cheveux de la même couleur que ceux de leur maman. Oui, on pourrait prédire la couleur des cheveux d'une femme en fonction de celle de la chevelure de sa belle-mère ! Mais ce n'est pas la seule similitude à noter entre mère et belle-mère. Les hommes auraient tendance à être attirés par des femmes dont la taille et la couleur des yeux seraient proches de leur maman. Même chose pour les caractéristiques ethniques et le degré de pilosité du corps... Oedipien, non ?

A tel point qu'en regardant des photos de famille, les chercheurs étaient capables de dire, avec un taux de précision qui permet de conclure que ce n'est pas une coïncidence, qui était avec qui et qui était la mère ou le père de telle personne... Des observations constatées aussi chez les femmes, qui seraient attirées par des hommes ressemblant à leur père (sur le long terme).