Virgin Tonic : Les hommes perdent du poids plus rapidement que les femmes

Avant l'été, après les fêtes, à la rentrée... on a tous un bon moment dans calendrier pour se mettre au régime. Et justement, en parlant de régime, sachez que ces derniers seraient plus efficaces sur les hommes. Cette étude, publiée dans Diabetes, Obesity and Metabolism journal, a été appliquée à 2 200 personnes en surpoids (toutes basées en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande). "Pendant huit semaines, les participants ont suivi un régime drastique pauvre en calories (les réduisant à 800 par jour), consistant à manger des soupes, des légumes et des céréales", explique Grazia.

Ce qui ressort de ce test, c'est que les hommes ont perdu près de 11,7 kg tandis que les femmes, elles, ont perdu 9,9 kg. Mais alors, pourquoi ? Eh bien tout simpelment parce que hommes et femmes n'auraient pas les mêmes compositions corporelles : les hommes ont plus de muscles (chanceux), qui permettent de brûler les graisses. De ce fait, il brûleront plus de calories que les femmes. "A l'inverse, les femmes ont plus de graisse sous-cutanée, placées dans les fesses, dans les cuisses et dans les hanches (des zones où l'on stocke en vue d'une grossesse), et leur réduction n'a pas d'impact bénéfique sur le reste du métabolisme", pointe le média.

