Virgin Tonic : Les hommes chauves sont jugés plus virils, plus grands et plus forts que les autres

Après vous avoir raconté l'histoire insolite (et drôle malgré elle) de Viktor le mentaliste dont les prédictions ont fait bloquer le tirage de la Française de Jeux, on vous parle d'une étude menée par Alfred Mannes, un chercheur à l'Université de Pennsylvanie. Chauve revendiqué, cette intellectuel a cherché à démontré un fait selon lui bien réel : les chauves seraient plus virils, ou du moins, considérés plus virils.... Il a ainsi donné à observer à ses participants soixante photographies d'hommes aux crânes plus ou moins garnis. Les résultats sont catégoriques mais on tient à rassurer les hommes à chevelure épaisse qui seraient les plus "beaux", sans le monopole du viril...

Les résultats ont démontré que non seulement les chauves semblaient plus virils, mais qu'en plus de cela, les participants les ont jugés plus grands et plus costauds que les autres. Ils faisaient davantage figure de leaders naturels. Pour le chercheur, c'est avant tout l'acte de se raser le crâne en totalité qui amène à davantage à un sentiment de domination aux hommes dont le crâne et rasé. "J'ai été surpris que ces perceptions de la virilité et de la domination aillent jusqu'à la taille et la force des individus représentés" affirme le chercheur. Merci Jason Statham, Bruce Willis et The Rock !