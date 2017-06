Virgin Tonic : Les hommes célibataires moins propres que le reste des gens ?

Un chiffre peu reluisant pour ces messieurs les célibataires, qui pourraient être intéressés par ce filtre d'amour. Une enquête menée par le fabricant de matelas Ergoflex révèle que l'hygiène de ces derniers n'est pas au top ! En effet, à la question “À quelle fréquence changez-vous et lavez-vous vos draps ?”, les 2004 hommes et les femmes interrogés n'ont pas répondu du tout pareil ! Si les femmes seules déclarent changer leurs draps toutes les deux semaines et demi en moyenne, les hommes célibataires avouent le faire seulement qu'une fois tous les trois mois ! Ainsi, 55% de ces messieurs entre 18 et 25 ans changeraient leurs draps uniquement 4 fois par an. Pire, la moitié d'entre eux trouvent ça assez et 19% affirment n'en avoir rien à secouer !

Ce qui veut dire qu'en couple, dont voici le moment d'une relation où les rapports sexuels sont les meilleurs, c'est plutôt les femmes qui prennent les choses en main et lavent ainsi les draps toutes les deux semaines en moyenne. Une action à ne pas négliger pourtant ! Jed McEwan, directeur d'Ergoflex le rappelle, changer les draps régulièrement est essentiel pour l'hygiène : "Nous étions quelque peu alarmés quant au manque d’hygiène de certains interrogés. Des draps non lavés contiennent des dizaines de milliers de cellules de peau morte que nous perdons chaque nuit, et en restant des mois entier sans les nettoyer on risque de faire face à des conséquences très déplaisantes."