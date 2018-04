Virgin Tonic : Les Herbiers VS Chambly, Francis Lalanne et Philippe Katerine encouragent les clubs

Les artistes et le foot, c'est une grande histoire. On a appris récemment que Jason Derulo avait signé l'hymne de la Coupe du Monde et tenez, même Johnny Hallyday avait chanté pour l'équipe de France ! Et évidemment, ils ne sont pas les seuls. Philippe Katerine par exemple a tourné un clip pour montrer son soutien au club vendéen des Herbiers. Connu pour son univers décalé, Katerine a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa créativité !

De son côté, Francis Lalanne a, quant à lui, tenu à montrer son soutien à Chambly - l'équipe qui affontera les Herbiers en demi-finale de la coupe de France. On vous l'accorde, on change radicalement de style ! Selon Le Figaro, c'est le président du club en personne qui aurait demandé à l'artiste de composer un titre.

Alors, lequel préférez-vous ?