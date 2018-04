Savez-vous ce qu'est la lycanthropie ? Si ce n'est pas le cas, le Virgin Tonic a fait ses recherches pour vous. Le but ? Vous permettre de briller un peu à la machine à café - parce que clairement, vient un moment où l'on ne supporte plus de parler de la météo et du programme télé pour combler les blancs.

Vous pensiez que la France était le pays le plus en grève du monde ? Parce qu'en en ce moment, on les cumule, on vous comprend. Mais la vérité, c'est qu'en 100 ans, la france a été moins bloquées par les grèves que par d'autres pays comme l'Angleterre, les Etats-Unis ou l'Italie ! Alors, vous l'auriez déviné ?

En plus de faire raffler des points au Scrabble, le mot "Lycanthropie" peut aussi vous faire briller un peu : parce que non, tout le monde ne sait pas ce que cela veut dire. Eh bien sachez que la lycanthropie, désigne la transformation d'un homme en loup (comme dans Twilight ou Harry Potter). Alors on vous l'accorde, dans la vraie vie, on a aucune raison de s'en servir. Mais c'est toujours bon à savoir.

Sur ce, on espère que votre prochaine pause café sera enrichissante ! Et si vous voulez caser une dernière info, sachez qu'une pizza aux 111 fromages a fait son entrée dans le Livre des Records.