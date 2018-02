Virgin Tonic : Les frites de McDo, remède étonnant contre la calvitie !

Les news pleuvent encore et toujours dans le Virgin Tonic en compagnie de Camille Combal et toute l'équipe, et après avoir découvert cette innovation de Amazon qui va permettre au patron d'espionner leurs employés, on vous parle d'un remède étonnant contre la calvitie : les frites McDo ! Comme on le précise dans notre chapeau, ceci est loin d'être une publicité pour le fast-food (ils n'ont clairement pas besoin de nous pour ça), mais sachez qu'une composante présente dans les frites (utilisée pour empêcher l’huile à friture de mousser) serait un vraie remède contre la calvitie : le diméthylpolysiloxane !

Les scientifiques de la Yokohama National University au Japon ont récemment réussi à produire des “germes de follicules de cheveux” en laboratoire pour la toute première fois. Celles-ci ont permis à l’équipe du docteur Junji Fukuda de faire repousser naturellement des cheveux sur des souris. Et cette même prouesse a entre autres, été rendue possible grâce au diméthylpolysiloxane. Cet agent chimique serait également efficace pour la greffe de cheveux. Évidemment, celui-ci s'ingurgite par voix orale, alors inutile d'essayer de vous frotter des frites sur le crâne...