Les français sont-ils trop jaloux ?

Quand on est en couple, il faut parfois faire des concessions. Par exemple, si votre conjoint(e) s'entend un peu trop bien avec quelqu'un, il ne vous faudra pas grand chose pour devenir jaloux. Et la jalousie peut vite bouffer un couple. Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime vous partager des chiffres concernant votre couple et votre relation. Et vous l'aurez deviné, on parle de jalousie ce matin.

Croyez-le ou non, près de 57% des français se considèrent comme jaloux. Evidemment, un peu de jalousie dans un couple ne fait jamais de mal, au contraire. Mais encore faut-il connaître ses limites. Par exemple 11% reconnaissent être trop jaloux. Et le plus souvent, il n'y a pas de raison de l'être. Bien sûr, gardez à l'esprit que ce ne sont que des chiffres et que, de ce fait, il ne faut pas en faire une généralité. Par contre messieurs, si vous votre petite amie exerce l'un des métiers où l'on est le plus infidèle, peut-être feriez-vous mieux d'être vigilants !