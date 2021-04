Virgin Tonic : Les fourmis pèsent plus lourd que les hommes sur la Terre

Quand on y pense, les fourmis ne sont pas si effrayantes. En fait, elles seraient presque inoffensives : minuscules et non toxiques, les fourmis sont les plus travailleuses de la faune animale. Mais, ce n'est pas ce qui les rend si spéciales : ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les humains ! Avec environ un million de fourmis pour chaque personne, on vous laisse faire le calcul.

Les fourmis sont plus lourdes que les humains

Si un être humain (adulte) est environ un million de fois plus lourd qu’une fourmi, notez que le poids total de toutes les fourmis sur terre correspond au poids total de l’ensemble de la population humaine... ca fait réfléchir !