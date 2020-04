Virgin Tonic : Les femmes vivraient mieux le confinement que les hommes !

Depuis plus de quarante jours, le pays en à l'arrêt. Une majorité de français est confinée et tout le monde ne le vit pas de la même façon. Et justement, selon une étude de l’Institut de sondages Yougov, les femmes vivraient nettement mieux le confinement que les hommes.

Les femmes vivraient mieux le confinement que les hommes

Visiblement, les femmes arrivent mieux à gérer la situation, à s’organiser dans les tâches quotidiennes. Selon l’étude, les hommes avouent qu’elles sont plus douées pour assumer le télétravail et les devoirs des enfants et aimeraient bien savoir en faire autant. Selon cette même étude sachez que les devoirs des enfants prennent environ 4 heures aux parents par jour.