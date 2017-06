Virgin Tonic : Les femmes sont meilleures que les hommes à ça !

En moyenne, les femmes sont bien meilleures en orthographe que les hommes, dont les célibataires seraient moins propres que le reste de la population ! C'est une étude du Projet Voltaire auprès de 100 000 internautes qui l'affirme. Le site, qui offre des remises à niveau en ligne dans le domaine, a testé les volontaires sur 84 règles grammaticales et lexicales de base. Résultat, les femmes "maîtrisent 40% des règles orthographiques contre 34% chez les hommes" et "obtiennent en moyenne 602 points contre 532 pour ces messieurs"peut-on lire sur le site de BFM TV. Et toc.

Une autre constatation de l'étude : les adultes sont meilleurs en orthographe que les jeunes collégiens et lycéens. 27% des collégiens et 30% des lycéens maîtrisent les règles de base en orthographe et grammaire contre 45% des universitaires. Enfin, c'est la région du Val-de-Loire qui obtient les meilleurs résultats ! Ce qui n'est pas le cas des Hauts-de-France, dernière de l'enquête. Alors, si vous vous sentez concerné, on vous conseille un petit tour sur la chaîne Youtube du Projet Voltaire qui propose des révisions de la langue française. Voici aussi un récap' des fautes de français à ne plus faire !