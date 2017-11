Virgin Tonic : Les femmes mentent plus souvent que les hommes pour ne pas faire l'amour

Et c'est reparti pour une nouvelle semaine ! Et qui dit nouvelle semaine, dit retour du Virgin Tonic en compagnie de toute l'équipe ! Après un premier loyer payé à 7h20, Camille Combal nous en apprend plus sur le couple et son intimité. Si l'on avait déjà parlé du Top 3 des excuses que sortent les femmes pour ne pas faire l'amour, il faut savoir que vous, mes demoiselles, êtes plus nombreuses à mentir que les hommes pour esquiver une relation sexuelle ! En effet, 33% des femmes affirment pratiquer cette stratégie, contre seulement 15% des hommes !

"J'ai mal à la tête", "J'ai beaucoup de choses à régler demain", ou "Je me lève tôt", sont des excuses qui ressortent le plus souvent, soyez honnêtes ! Cette étude étude menée par l'Ifop rapporte que la fatigue apparaît comme l'excuse la plus fréquente pour éviter une relation sexuelle ! Et vous, avez-vous déjà menti pour esquiver l'amour avec votre partenaire ?