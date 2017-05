Virgin Tonic : Les femmes cherchent un homme qui ressemble à leur frère !

On parlait dans Virgin Tonic de l'attirance des hommes pour des femmes ressemblant à leur mère, les femmes seraient elles intéressées par des mecs ressemblant à leur frère ! C'est une étude publiée dans le journal scientifique Evolution and Human Behaviour Journal qui a constaté cette tendance pour le moins perturbante. Pour en arriver là, des scientifiques ont demandé à des volontaires de classer les traits physiques similaires de quatre hommes. Parmi les quatre portraits choisis, se trouvent ceux du frère mais aussi du conjoint de femmes hétéro (les participants à ce test ne le savent pas). Résultat, les chercheurs ont constaté dans leurs réponses que leurs similarités physiques étaient remarquées presque systématiquement. Curieux, non ?

Rien d'incestueux dans cette tendance. En fait, nous recherchons un partenaire avec qui s'accoupler et pour mettre toutes les chances génétiques de notre côté, nous allons inconsciemment vers des personnes qui ont quelque chose de familier. D'où une attirance pour des personnes qui nous rappellent notre famille ! Voilà en tout cas ce que font les femmes pour montrer qu'elles sont attirées par un homme...