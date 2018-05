Virgin Tonic : Les enfants uniques n'ont pas le même cerveau que les autres, c'est prouvé !

On le répète souvent mais le modèle familial dans lequel on évolue peut influer sur notre vie future. Par exemple, on a appris la semaine denrière qu'une mère de quatre enfants seraient moins stressée que les autres. Mais alors, qu'en est-il des enfants uniques ? Evoluent-ils différemment ? Eh bien, la réponse est oui ! En Chine, en raison de la politique de l'enfant unique, des chercheurs chinois de l'Université de Chongqing se sont penchés sur le sujet. Et ce qui en ressort, c'est que les enfants uniques ont bel et bien un cerveau différent des autres. Ainsi, ils ont analysé 250 enfants : 125 enfants uniques, et 125 grandissant avec des frères et soeurs.

Apparemment, les tests de personnalité soumis aux enfants démontrent que les enfants uniques seraient plus intelligents, certes, mais moins sociables. Notez aussi qu'ils seraient pus créatifs. En ce qui concerne les enfants nés dans une fratrie, c'est l'aîné qui serait le plus intelligent. Mais ça, vous le savez, non ?