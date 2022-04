Virgin Tonic : Les enfants tiennent leur intelligence de leur mère, c'est prouvé !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle des enfants ! D'abord, vous serez ravis d'apprendre qu'en Inde, une jeune maman a appeler ses jumeaux Covid et Corona - et non, ce n'est pas une blague. Mais, ce n'est pas tout ! Selon une étude scientifique relayée dans la revue américaine Psychology Post, les enfants tiendraient leur intelligence de leur mère !

L'intelligence est transmise par la mère

Ainsi, sachez que les femmes possèdent deux chromosomes X, contrairement aux hommes qui n’en possèdent qu’un seul. Et c’est dans ce chromosome que l’on trouve l’intelligence qui est donc transmis par la maman...