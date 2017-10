Virgin Tonic : Les enfants seraient plus proches de leurs animaux que de leurs frères et sœurs

C'est encore une semaine qui débute aux côtés de Camille Combal et de toute l'équipe du Virgin Tonic avec de la joie, de la bonne humeur, votre loyer payé et une pluie d'infos insolites de 7h à 10h ! Et ce n'est pas les news qui manquent. Hier, on vous annonçait que les chats n'ont pas de coeur et c'est la science qui le dit ! Si cela vous étonne, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Sachez que d'après une étude de l'Université de Cambridge, il semblerait que les enfants seraient plus proches de leurs animaux que de leurs propres frères et sœurs !

Si cette news vous parait dingue, ce n'est pas tout ! Sachez qu'ils auraient en réalité davantage confiance en leurs chats ou leurs chiens qu'en leurs propres frères et soeurs ! Publiée dans le Journal of Applied Developmental Psychology, l'étude démontre que la relation entre un enfant de 10/12 ans et son chat ou chien serait plus saine. Un chercheur confirme : "Le fait que les animaux ne comprennent pas tout et ne répondent pas peut être un avantage, car cela signifie qu'ils ne sont pas dans le jugement."