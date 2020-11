Virgin Tonic : Les enfants ont jusqu'au 15 décembre pour écrire au Père Noël !

En raison des restrictions liées au coronavirus, les fêtes de Noël devraient être fortement chamboulées cette année ! Pourtant, le secrétariat du Père Noël vient tout juste d'ouvrir ses portes... ou plutôt son site web. Une bonne nouvelle pour les millions d'enfants qui pourront écrire leur fameuse lettre annuelle. "Cette année plus que jamais, nous avons besoin d'un miracle de Noël. La Poste et ses 50 lutins postiers seront au rendez-vous pour que tous les enfants qui enverront une lettre reçoivent une réponse du Père Noël" précise un communiqué officiel de la société. Pour rappel, en 2019, La Poste avait transmis 1,2 million de lettres et 80.000 courriers électroniques au père Noël. Des chiffres ahurissants qui pourraient encore augmenter cette année... d'où la nécessité de ne pas écrire au dernier moment !

Cette année, pour écrire votre lettre au Père Noël, rendez-vous sur le site officiel de son secrétariat ou envoyez votre lettre manuscrite en écrivant "Père Noël" de manière lisible sur l'enveloppe. Vous n'avez même pas besoin de mettre un timbre. En revanche, n'oubliez pas d'indiquer votre adresse, sinon l'homme à la barbe aura du mal à vous répondre. Allez, à vous de jouer !