Virgin Tonic : Les enfants nous expliquent ce qu'est l'écologie !

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Ce matin, on se penche sur l'écologie avec les réponses de plusieurs enfants ! Pour le coup, on découvre ce que pensent nos bambins de l'écologie et ce qu'ils pensent être le mieux pour la planète ! Des solutions pour le moins originales mais qui ont le mérite d'être radicales… Vous savez ce qu'on dit ? La vérité sort de la bouche des enfants !

"Moi, j'ai trouvé la solution pour moins polluer ! Pour moins consommer d'essence en voiture, je ne vais plus à l'école !"

"Pour économiser l'eau, je fais croire à ma mère que je suis sous la douche mais je me mouille juste les cheveux !"

"Il faut arrêter de parler car quand on parle ça lâche du CO2 !"